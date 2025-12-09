Объявление войны с русским языком на Украине стало крупной ошибкой Киева, поскольку такие меры не способствуют единству страны. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Война Украины с русским языком — ошибка… Киев лишил русский язык защиты, предусмотренной Европейской хартией региональных языков или языков меньшинств. Культурные борцы как внутри страны, так и за рубежом приветствовали это как победу; на самом деле этот шаг затрагивает интересы миллионов русскоязычных украинцев, разделяет страну», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий шаг Украины станет «самоубийственным».

Говоря об исключении Верховной радой русского из перечня языков, подлежащих защите, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России проведут анализ финального текста документа об этом. Она отметила, что в Москве уже давали оценку проводимой Киевом насильственной дерусификации, отмечая, что такая политика все чаще в последнее время дает сбои и вызывает противоположный эффект.

3 декабря украинский народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине Европейской хартией языков.

Ранее на Украине призвали заблокировать музыку из России ради «защиты культуры».