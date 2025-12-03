На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова высказалась о лишении русского языка защиты на Украине

Захарова: жители Украины не хотят забывать русский язык
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости, что жители Украины не хотят забывать русский язык.

Дипломат отметила, что, «согласно опубликованным 6 ноября этого года итогам опроса Госслужбы качества образования и Уполномоченного по защите госязыка, 66% учеников столичных школ на Украине не говорят на украинском языке на уроках, 82% не используют его на переменах». Захарова уточнила, что по-украински в этих учебных заведениях говорят только 18% учеников, а 24% киевских учителей признаются в использовании русского языка на уроках и 40% — на переменах.

Говоря об исключении Верховной радой русского из перечня языков, подлежащих защите, дипломат заявила, что в России проведут анализ финального текста документа об этом. Она отметила, что в Москве уже давали оценку проводимой Киевом насильственной дерусификации, отмечая, что такая политика все чаще в последнее время дает сбои и вызывает противоположный эффект.

«Несмотря на все запреты, штрафы, издевательства, преследования, гонения, травлю, люди не желают забывать свой родной русский язык и по-прежнему хотят на нем разговаривать. Эта тенденция становится настолько очевидна, что ее никто не может скрыть», — заключила дипломат.

3 декабря украинский народный депутат Владимир Вятрович сообщил, что Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине Европейской хартией языков.

В конце октября украинское издание «Страна.ua» писало, что в контексте потенциальных мирных переговоров президент Украины Владимир Зеленский может пойти на уступки, предоставив русскому языку официальный статус и отменив закон, запрещающий деятельность Украинской православной церкви. По мнению журналистов, на это может указывать отзыв законопроекта, который лишил бы русский язык защиты Европейской хартии региональных и миноритарных языков.

Ранее на Украине призвали заблокировать музыку из России ради «защиты культуры».

