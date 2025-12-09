На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не зря символ Франции — петух». В России оценили слова Макрона о козырях в рукаве

Политолог Гурнов сравнил Макрона, говорящего о козырях, с петухом
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о неких «скрытых козырях против России», которые еще есть в рукаве у стран Европы, нужны были исключительно для привлечения внимания к своей персоне. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политический обозреватель Александр Гурнов.

«Все потуги Макрона казаться грозным и серьезным президентом, все эти хождения в обнимку с Зеленским перед войсками, все это не более чем попытка привлечь к себе внимание. Не зря символ Франции — это петух. Сам Макрон, говоря о козырях в рукаве, был очень похож на хорохорившегося петуха», — сказал политолог.

Он также напомнил, что Евросоюз уже 19 раз вводил всевозможные пакеты санкций против России, но ни один из них не смог оказать достаточное влияние на российскую экономику. После 19 неудач возникает сильное сомнение в том, что европейцы все-таки смогут оказать влияние на Россию, добавил Гурнов.

«Я бы также обратил внимание на недавно опубликованную стратегию национальной безопасности США. В этом тексте множество раз упоминаются Китай, Россия, некоторые Европейские страны, но ни разу не упоминается Франция. То есть Париж попросту не интересен глобальным державам. Для нас Франция интересна разве что с точки зрения культурного наследия и потому что эта страна все-таки обладает ядерным оружием, так что одним глазом мы следим за их боеголовками», — заключил политолог.

После встречи «коалиции желающих» в Лондоне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у европейских лидеров есть в запасе весомые аргументы в вопросе достижения урегулирования ситуации на Украине.

«У нас много карт на руках», — подчеркнул французский лидер.

Ранее Зеленский рассказал о переговорах с генсеком НАТО и главами Евросовета и Еврокомиссии.

