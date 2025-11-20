На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Венгрия потребовала от Украины отчет о потраченных средствах ЕС

Сийярто: Украина должна предоставить отчет, сколько денег ЕС ушло на коррупцию
Global Look Press

Евросоюз должен потребовать от президента Украины Владимира Зеленского отчета о том, сколько средств европейских налогоплательщиков ушло коррупционной сети. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА Новости.

«Мы требуем, чтобы Украина показала, на что она направляла деньги европейцев. <...> Сколько денег военная мафия отняла у европейского народа», — сказал Сийярто во время общения с журналистами после заседания совета глав МИД стран ЕС.

По его словам, Евросоюзу также необходимо немедленно остановить финансирование коррумпированного «режима военной мафии».

До этого польский портал Mysl Polska заявил, что лидеры европейских стран, которые покрывали коррупцию на Украине, должны понести за это ответственность. В издании выразили сомнение, что «мощный разведывательный аппарат Запада», который способен отслеживать каждый перевод и каждый разговор, не смог заметить гигантскую коррупционную схему в украинских структурах.

Авторы статьи считают, что западные политики, допустившие крупное хищение, являются ответственными за это перед гражданами своих стран, так как речь идет о государственных средствах, предоставленных Украине под видом поддержки.

Ранее в Германии назвали коррупционный скандал на Украине концом ее финансирования.

