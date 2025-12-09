На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гондурас намерен арестовать экс-президента, которого помиловал Трамп

Гондурас выдал ордер на арест экс-президента, которого помиловал Трамп
«Новые известия»

Гондурас выдал международный ордер на арест бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса, который отбывал в США 45-летний срок за незаконный оборот наркотиков и в ноябре 2025 года был помилован президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

Со ссылкой на генпрокурора Гондураса издание пишет, что 57-летний Хуан Орландо Эрнандес разыскивается за отмывание денег и мошенничество. Правоохранители подозревают, что в ходе своей избирательной кампании в 2013 году Эрнандес использовал государственные деньги.

Генеральный прокурор Гондураса в социальных сетях сообщил о том, что поручил правоохранительным органам арестовать Эрнандеса и обратился за помощью в Интерпол.

При этом местонахождение Эрнандеса неизвестно, добавляет WP. А вот его жена и дочь в первых числах декабря находились в Гондурасе.

Хуан Орландо Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 по 2022 год. В январе 2022 года он ушел в отставку после истечения срока полномочий, а уже в феврале 2022 года власти Гондураса задержали экс-президента после того, как получили от США запрос на его экстрадицию. Хуана Орландо Эрнандеса обвинили в содействии наркоторговцам. По информации DEA, бывший глава государства использовал свое служебное положение, позволяя крупному наркокартелю Синалоа провозить наркотики через Гондурас в США. За свои «услуги» он получал деньги от главы картеля.

Эрнандеса выдали в США, где 8 марта 2024 года его признали виновным и приговорили к 45 годам заключения. В конце ноября 2025 года Дональд Трамп помиловал бывшего президента Гондураса, а 1 декабря Эрнандеса освободили из американской тюрьмы.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой».

