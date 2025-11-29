Трамп помиловал экс-президента Гондураса

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего лидера Гондураса Орландо Эрнандеса, приговоренного к 45 годам тюремного заключения. Об этом глава Белого дома сообщил в социальной сети Truth Social.

«Я объявлю о полном и окончательном помиловании бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса, с которым, по словам многих уважаемых мною людей, обошлись очень жестоко и несправедливо», — написал американский лидер.

Трамп добавил, что сегодня Гондурас находится на пути к политическому и финансовому успеху.

Эрнандеса приговорили к тюремному заключению в июне 2024 года. В апреле 2022 года ему предъявили обвинения в торговле наркотиками и хранении оружия. По данным DEA, экс-глава государства использовал свои возможности как президент страны для объединения усилий с крупным наркокартелем Синалоа — он позволял проводить через Гондурас наркотрафик, взамен получая деньги от главы картеля Хоакина Гусмана по прозвищу «Эль Чапо».

Ранее Трамп помиловал десятки обвиняемых в участии во вмешательстве в выборы.