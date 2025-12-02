На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пригрозил Гондурасу расплатой за неправильно подсчитанные на выборах голоса

Трамп: если в Гондурасе не посчитают голоса на выборах, его ждет адская расплата
Anna Rose Layden/Reuters

Президент США Дональд Трамп пригрозил Гондурасу «адской расплатой», если в стране не посчитают голоса на выборах. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, подсчет голосов на президентских выборах в Гондурасе завершился преждевременно.

«Похоже, что Гондурас пытается изменить результаты президентских выборов. Если это так, они дорого заплатят», — подчеркнул американский президент.

Трамп добавил, что голосование на президентских выборах в Гондурасе прошло 30 ноября. Однако Национальный избирательный совет Гондураса в полночь 30 ноября «внезапно прекратил» обработку бюллетеней — подсчеты прекратились, когда было обработано всего 47% бюллетеней. Он сказал, что необходимо посчитать все голоса жителей Гондураса, чтобы «демократия восторжествовала».

Согласно данным экзитпола, кандидат от правящей в Гондурасе Партии свободы и перестройки (LIBRE) Рикси Монкада набирает 38,06% голосов. На втором месте находится Насралла от правоцентристской Либеральной партии Гондураса с результатом 32,40% голосов. Третье место занимает Асфура от консервативной Национальной партии Гондураса, он набирает 23,38%.

29 ноября Трамп в социальной сети Truth Social написал, что помиловал бывшего лидера Гондураса Орландо Эрнандеса, приговоренного к 45 годам тюремного заключения.

Ранее Трамп помиловал десятки обвиняемых в участии во вмешательстве в выборы.

