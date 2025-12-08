На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине могут прекратить полномочия набсоветов энергетических компаний

Кабмин Украины требует прекратить полномочия набсоветов энергетических компаний
close
РИА «Новости»

На Украине намерены безотлагательно прекратить полномочия части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний. Правительство Украины инициировало этот процесс, соответствующее постановление размещено на его сайте.

Как говорится в сообщении, кабмин постановил обратиться в министерство энергетики Украины и Фонд госимущества по осуществлению неотложных мер до прекращения полномочий членов набсоветов ряда энергетических компаний.

В частности, речь идет о трех членах набсовета компании «Оператор газотранспортной системы Украины», трех — компании «Центрэнерго», двух — АО «Энергетическая компания Украины», пяти — АО «Украинские распределительные сети», двух — АО «Оператор рынка», одного — АО «Украинские энергетические машины». На это ведомствам дается три дня.

Этим же постановлением правительство потребовало утвердить порядок проведения отбора кандидатов на должность независимого члена набсоветов и представителей государства, избираемых (назначаемых) в состав набсоветов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Раде заявили о потере Киевом контроля над ситуацией в энергетике Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами