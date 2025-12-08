На Украине могут прекратить полномочия набсоветов энергетических компаний

На Украине намерены безотлагательно прекратить полномочия части наблюдательных советов ключевых государственных энергетических компаний. Правительство Украины инициировало этот процесс, соответствующее постановление размещено на его сайте.

Как говорится в сообщении, кабмин постановил обратиться в министерство энергетики Украины и Фонд госимущества по осуществлению неотложных мер до прекращения полномочий членов набсоветов ряда энергетических компаний.

В частности, речь идет о трех членах набсовета компании «Оператор газотранспортной системы Украины», трех — компании «Центрэнерго», двух — АО «Энергетическая компания Украины», пяти — АО «Украинские распределительные сети», двух — АО «Оператор рынка», одного — АО «Украинские энергетические машины». На это ведомствам дается три дня.

Этим же постановлением правительство потребовало утвердить порядок проведения отбора кандидатов на должность независимого члена набсоветов и представителей государства, избираемых (назначаемых) в состав набсоветов.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее в Раде заявили о потере Киевом контроля над ситуацией в энергетике Украины.