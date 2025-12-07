Социологи зафиксировали антирекорд доверия немцев к кабинету канцлера Мерца

Уровень недовольства немцев деятельностью правительства ФРГ под руководством канцлера Фридриха Мерца достиг рекордных 70%. Такие данные показал опрос социологического института INSA, проведенный по заказу газеты Bild.

Согласно результатам исследования, лишь 21% респондентов положительно оценили работу кабинета министров, а 9% затруднились с ответом. Отмечается, что это самый низкий показатель поддержки правительства с начала его пребывания у власти.

Деятельность самого канцлера также оценивается крайне критически: 68% опрошенных выразили недовольство Мерцем, 23% остались удовлетворены его работой, а 9% не смогли дать точного ответа.

Руководитель INSA Херман Бинкерт отметил, что показатели поддержки канцлера и его правительства оказались самыми низкими, когда-либо зафиксированными. В опросе участвовали 1 005 человек, исследование проводилось 4–5 декабря.

