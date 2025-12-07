Члены правительства и сербская оппозиция, которые придерживаются проевропейских взглядов, требуют от властей страны национализировать российско-сербскую «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS). Об этом заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что выступающие с такими призывами легко забыли, что РФ на протяжении десятилетий обеспечивала надежное снабжение по самым низким ценам.

«Еще легче забыли, что мы только к этим россиянам могли обратиться, когда пытались ввести (самопровозглашенное. — ред.) Косово в Interpol или ЮНЕСКО или когда в Организации Объединенных Наций принимали резолюцию о геноциде в Сребренице», — сказал Вулин.

Он подчеркнул, что президент Сербии Александр Вучич и большинство граждан страны помнят, что такое честь и память, иначе NIS бы могли давно вернуть, а Сербия свой путь в Евросоюз «искала бы через продажу боеприпасов Украине и отправку сербских военнослужащих на минные поля».

