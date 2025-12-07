На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Заявление Макрона об Украине вызвало резкую критику в США

Аналитик Риттер раскритиковал заявление Макрона после удара РФ по объектам ВСУ
Yoan Valat/Reuters

Европа «пойдет ко дну» из-за политики расширения поддержки Украины. Так в соцсети X бывший военный разведчик США Скотт Риттер прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона об ударе России по Украине.

Днем ранее французский президент выступил с утверждением о том, что Москва не стремится к миру на фоне ударов ВС РФ по Украине.

«Единственный шанс Европы на выживание - это отделиться от тонущего корабля, который представляет из себя Украина. Однако политические и экономические элиты Европы создали этот кризис с целью расширения своей власти. Эти два фактора неразрывно связаны. И поэтому Европа пойдет ко дну вместе с кораблем», — подчеркнул он.

6 декабря министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), складу военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 152-х районах.

Ранее военкор сообщил о «новых адресах» ударов по Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Вкус не тот. Почему замораживать готовую еду на месяцы — не лучшая затея
