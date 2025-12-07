Украинцы предпочли бы «несправедливый мир» вечному конфликту с Россией. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Европа постоянно отправляла Кремлю гораздо больше денег за нефть и газ, чем давала Киеву на самооборону. Время идеологии прошло. Сейчас многие, а может быть, и большинство украинцев предпочли бы несправедливый мир вечной войне», — говорится в сообщении издания.

Кроме того, как пишет The Telegraph, на Украине наблюдается разочарование призывом главы евродипломатии Каи Каллас бороться до победы, не представив при этом ни реалистичного плана, ни достаточных средств для достижения такого результата.

Telegraph вовсе назвала Каллас «подарком» для России.

Как отмечалось в материале, единственный «по-настоящему важный вопрос» заключается в том, помогает ли жесткая позиция Каллас Украине или нет. Ее упорный отказ от переговоров с Россией и «настойчивое заявление» о том, что справедливость важнее мира, фактически исключили Европу из финальной стадии переговоров.

Ранее отставной подполковник ВС США обвинил НАТО в срыве мирного плана Трампа.