Председатель 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН, бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с крайне ангажированными высказываниями в духе геббельсовской пропаганды в ходе голосования по проекту резолюции «Возвращение украинских детей». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел России.

«Выстроив свою речь в духе геббельсовской пропаганды, Бербок грубо злоупотребила доверием, которое многие государства-члены оказали ей на июньских выборах», — говорится в документе.

По мнению МИД, Бербок «явно забыла», что находится на посту международного чиновника, который обязан соответствовать «высоким стандартам профессионализма, беспристрастности и равноудаленности».

В докладе российского МИД в октябре говорилось, что решение Берлина об избрании Бербок на должность стало плевком в адрес организации. В докладе внешнеполитического ведомства России отметили, что главу немецкого МИД, карьера которой строилась на поддержке и реабилитации нацизма, выдвинули на пост председателя ГА в год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией.

Ранее Захарова возмутилась продвижению Бербок на должность председателя ГА ООН.