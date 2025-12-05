На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России обвинили Бербок в геббельсовской пропаганде

МИД РФ: Бербок на посту председателя ГА ООН устраивает геббельсовскую пропаганду
true
true
true
close
Global Look Press

Председатель 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН, бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок выступила с крайне ангажированными высказываниями в духе геббельсовской пропаганды в ходе голосования по проекту резолюции «Возвращение украинских детей». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел России.

«Выстроив свою речь в духе геббельсовской пропаганды, Бербок грубо злоупотребила доверием, которое многие государства-члены оказали ей на июньских выборах», — говорится в документе.

По мнению МИД, Бербок «явно забыла», что находится на посту международного чиновника, который обязан соответствовать «высоким стандартам профессионализма, беспристрастности и равноудаленности».

В докладе российского МИД в октябре говорилось, что решение Берлина об избрании Бербок на должность стало плевком в адрес организации. В докладе внешнеполитического ведомства России отметили, что главу немецкого МИД, карьера которой строилась на поддержке и реабилитации нацизма, выдвинули на пост председателя ГА в год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией.

Ранее Захарова возмутилась продвижению Бербок на должность председателя ГА ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
«Мужской климакс», или «андропауза». Как протекает и почему поражает молодых мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами