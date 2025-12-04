Троих офицеров ВСУ заочно осудили за атаку на Курск с применением более 120 БПЛА

Троих полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, признав их виновными в организации атаки с использованием более 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курск. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

Речь идет о командире 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Дмитрии Бондаровиче, командире 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил Украины Андрее Дзянии и его заместителе Виталии Сендзюке. В отношении украинских офицеров было возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

«Дзяния первые восемь лет будет отбывать в тюрьме, Бондарович и Сендзюк — первые пять каждый. Остальную часть наказания осужденные проведут в исправительной колонии особого режима», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в ночь на 15 апреля текущего года украинские военные под командованием трех полковников нанесли удары по Курску. Они использовали более 120 БПЛА, оснащенных самодельными взрывными устройствами с поражающими элементами. В результате пострадали несколько мирных жителей, при этом не все из них остались живы. Также повреждения получили машина скорой помощи, объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Бондарович, Сендзюку и Дзяния были объявлены в международный розыск.

Ранее в Донецкой народной республике задержали бойца украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).