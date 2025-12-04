На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Троих офицеров ВСУ заочно осудили за атаку на Курск с применением более 120 БПЛА

СК РФ: троих полковников ВСУ заочно лишили свободы за атаку на Курск
true
true
true
close
СК РФ

Троих полковников Вооруженных сил Украины (ВСУ) заочно приговорили к пожизненному лишению свободы, признав их виновными в организации атаки с использованием более 120 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курск. Об этом сообщил Следственный комитет РФ в Telegram-канале.

Речь идет о командире 14-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ Дмитрии Бондаровиче, командире 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил Украины Андрее Дзянии и его заместителе Виталии Сендзюке. В отношении украинских офицеров было возбуждено уголовное дело по статье о совершении террористического акта.

«Дзяния первые восемь лет будет отбывать в тюрьме, Бондарович и Сендзюк — первые пять каждый. Остальную часть наказания осужденные проведут в исправительной колонии особого режима», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, в ночь на 15 апреля текущего года украинские военные под командованием трех полковников нанесли удары по Курску. Они использовали более 120 БПЛА, оснащенных самодельными взрывными устройствами с поражающими элементами. В результате пострадали несколько мирных жителей, при этом не все из них остались живы. Также повреждения получили машина скорой помощи, объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома.

Бондарович, Сендзюку и Дзяния были объявлены в международный розыск.

Ранее в Донецкой народной республике задержали бойца украинского батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами