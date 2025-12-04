В Тунисе арестовали лидера оппозиционной коалиции

Тунисские власти арестовали основателя и лидера оппозиционной коалиции Фронт национального спасения (ФНС) Ахмеда Шебби. Об этом сообщила Республиканская партия, передает Tunis Afrique Presse (TAP).

Ранее политик был приговорен к 12 годам лишения свободы, его арестовали для исполнения решения суда.

Отмечается, что Ахмед Шебби в течение многих лет был одной из ключевых фигур оппозиционного движения в Тунисе. Он пытался объединить политические силы страны для того, чтобы сменить ее нынешний курс.

