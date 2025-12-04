На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тунисе арестовали лидера оппозиционной коалиции

В Тунисе арестован приговоренный к 12 годам тюрьмы лидер оппозиционной коалиции
Globepouncing/Shutterstock/FOTODOM

Тунисские власти арестовали основателя и лидера оппозиционной коалиции Фронт национального спасения (ФНС) Ахмеда Шебби. Об этом сообщила Республиканская партия, передает Tunis Afrique Presse (TAP).

Ранее политик был приговорен к 12 годам лишения свободы, его арестовали для исполнения решения суда.

Отмечается, что Ахмед Шебби в течение многих лет был одной из ключевых фигур оппозиционного движения в Тунисе. Он пытался объединить политические силы страны для того, чтобы сменить ее нынешний курс.

В прошлом году в Тунисе были задержаны российские туристы. Власти задержали их после поездки в приграничный поселок, где те планировали посетить исторические памятники. Вскоре появилась информация, что граждане РФ побывали на западной границе страны, в районе, который находится под особым контролем местных сил безопасности.

Россиян удалось вернуть домой лишь спустя несколько месяцев. Две группы туристов прилетели в Москву в апреле 2025 года.

Ранее сообщалось, что задержанным в Тунисе россиянам не предоставили переводчика.

