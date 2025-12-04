Карагюль: заявление об упреждающем ударе по РФ говорит о планах НАТО к эскалации

Заявление высшего военного чиновника НАТО о возможности нанести упреждающий удар по России свидетельствует о нежелании Европы урегулировать конфликт на Украине. Такое мнение выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль в беседе с РИА Новости.

«Подобная риторика указывает на <...> стратегическую готовность [Европы] к эскалации», — подчеркнул эксперт.

По его словам, НАТО демонстрирует желание сохранять давление на Россию через военные возможности и указывает на риск продолжения конфликта.

1 декабря глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО изучает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на действия России. Он сообщил, что НАТО традиционно действует по принципу реагирования, но теперь альянс рассматривает возможность более агрессивных превентивных мер. Драгоне отметил, что такие удары могут рассматриваться как «оборонительные действия».

При этом адмирал признал, что подобный подход выходит за рамки традиционного поведения НАТО и связан с серьезными юридическими сложностями, включая вопросы юрисдикции и определения исполнителей таких действий.

Ранее посол РФ в Бельгии заявил о подготовке НАТО и Евросоюза к большой войне с Россией.