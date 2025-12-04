На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова прокомментировала установку статуи Мазепы в Киево-Печерской лавре

Захарова назвала унижением для украинцев статую Мазепы в Киево-Печерской лавре
Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Установка статуи Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре является «унижением» всего украинского народа. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, возведение скульптуры Мазепы на территории мировой православной святыни свидетельствует об «уровне мракобесия, до которого докатился» Киев.

«Сам факт возведения на пьедестал известного своим предательством всех и вся персонажа уже является унизительным. Унизительным для украинского народа в первую очередь, его истории, исторической памяти», — сказала дипломат.

В конце октября в Одессе заколотили досками памятник Александру Пушкину. Этот монумент ранее стал причиной конфликта между украинским военным и мэром города Геннадием Трухановым, в результате чего президент Украины Владимир Зеленский снял градоначальника с должности.

Демонтаж памятников, связанных с российской и советской историей, а также переименования улиц начались на Украине в 2015 году. В республике активно начали демонтировать памятники императрице Екатерине Второй, полководцу Александру Суворову, поэту Александру Пушкину, героям Великой Отечественной войны и т.д.

Ранее министерство культуры Украины отчиталось об итогах 10 лет декоммунизации.

