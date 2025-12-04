На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин раскритиковал глав думских комитетов за недостаточную активность

«Ведомости»: Володин подверг критике глав комитетов Госдумы за пассивность
Владимир Федоренко/РИА Новости

Главы комитетов Госдумы недостаточно участвуют в обсуждении волнующих россиян актуальных вопросов, заявил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета «Ведомости».

Выступая при обсуждении повестки в начале пленарного заседания, проходившего в закрытом от СМИ режиме, Володин призвал искать решения для имеющихся проблем. По его словам, этим необходимо заниматься в парламенте, а не ждать, пока проблемы выплеснутся за пределы Госдумы. Главы парламентских комитетов должны в опережающем порядке реагировать на запросы избирателей, не дожидаясь потока обращений от граждан.

13 ноября Володин заявил, что размер пенсий для депутатов Государственной думы сохраняется на прежнем уровне и их пересмотр не планируется.

Ранее Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в России в декабре.

