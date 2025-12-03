УП: обещание Буданова выпить кофе в Крыму говорит о лжи руководства Украины

Обещание руководителя Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова «выпить кофе в Крыму» говорит о систематической лжи властных кругов на Украине. Об этом пишет газета «Украинская правда».

«На орбиту «позитивных» спикеров от власти вышла новая звезда – руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов с «кофе в Крыму». За ним подтянулся тогдашний министр обороны Алексей Резников, который повсеместно анонсировал сроки и направления контрнаступления в 2023 году, прогнозировал успехи украинской армии», — говорится в сообщении издания.

По оценке «Украинской правды» ложь украинских спикеров на четвертый год СВО «приобрела такие масштабы, что о ней публично заговорили в самых высоких властных и военных кабинетах».

При этом, как пишет издание, ложь в армии «воспринимается сегодня наиболее болезненно, потому что цена вопроса – жизни воинов».

В ноябре Буданов отмечал, что остановка боевых действий на Украине возможна лишь при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский заявил об «активизации процессов» по решению конфликта на Украине.