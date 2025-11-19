Буданов назвал условие для прекращения конфликта на Украине

Глава ГУР Буданов: без Трампа нельзя остановить боевые действия на Украине

Остановка боевых действий на Украине возможна лишь при посредничестве президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает «РБК-Украина».

«Без вмешательства Трампа не думаю, что есть шанс на остановку боевых действий в Украине», — отметил он.

США совместно с Россией разрабатывают новый план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов, сообщают западные СМИ. Вместе с тем стало известно, что в Киев направляется американская делегация во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом. Что известно о новом плане, который создают без участия Украины и Европы — в материале «Газеты.Ru».

По данным источников The Wall Street Journal, основная задача делегации заключается в возобновлении мирных переговоров от имени американского президента. После визита в Киев Дрисколл якобы собирается провести встречу с представителями российской стороны.

Ранее Зеленский заявил об «активизации процессов» по решению конфликта на Украине.