В Совфеде назвали визовые ограничения ЕС «атакой против рядовых россиян»

Павел Лисицын/РИА Новости

Решение Еврокомиссии о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз является попыткой ограничить свободу российских граждан, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова передает ТАСС.

«Это очередная попытка давления на настроения наших граждан через ограничение в свободе передвижения. На этом направлении Запад развивает атаку против рядовых россиян», – сообщил Карасин.

Как отметил Карасин, запрет на выдачу гражданам России новых многократных виз Евросоюза, как методика, хорошо известна в России, и разработана сравнительно давно. При этом он уточнил, что эта методика не приносит никаких практических результатов. Также председатель комитета Совета Федерации по международным делам посетовал, что в Брюсселе «этого никак не могут понять».

7 ноября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас оценила запрет выдачи многоразовых виз россиянам. Она отметила, что мультивизы — это привилегия, а не право.

Ранее стало известно о том, что запрет мультивиз не сократит турпоток в ЕС.

