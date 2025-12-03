Бывшая пресс-секретарь Зеленского боится за свою жизнь из-за Ермака

Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель опасается за свою жизнь из-за экс-главы офиса президента Андрея Ермака. Об этом пишет газета «Украинская правда».

«Вот сейчас, когда я это говорю, мне страшно, и я каждый день молюсь и благодарю Бога, что я жива, потому что Андрей Борисович (Ермак – «Газета.Ru») – это очень опасный человек», — подчеркнула она.

При этом на вопрос, чего именно она боится, Мендель заявила, что у экс-главы офиса президента есть много возможностей.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.