Костин заявил, что Россия хочет мира с США

Россия стремится развивать дружественные отношения с Соединенными Штатами и всеми остальными странами мира. Об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала CNN.
«Россия не хочет войны, Россия хочет мира с США и остальным миром», — сказал он.
Костин подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии отношений с Вашингтоном, поскольку Соединенные Штаты — это «великая экономическая держава». По словам Костина, несмотря на скромные торгово-экономические объемы, у двух государств существует значительное пространство для сотрудничества, включая полезные ископаемые, атомную энергетику, космос и Арктику.
При этом, как отметил глава ВТБ, в связи с арестом российских активов в США и Европейском союзе доверие у РФ к Западу подорвано, поэтому в будущем Россия намерена больше ориентироваться на Китай, Индию и арабские страны.
Также Костин заявил, что Россия сможет продержаться под санкциями достаточно долго.
Ранее Путин заявил о несостоятельности санкционной политики Запада.