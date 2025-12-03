На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Костин заявил, что Россия хочет мира с США

Dmitrii Shirinkin/Shutterstock/FOTODOM

Россия стремится развивать дружественные отношения с Соединенными Штатами и всеми остальными странами мира. Об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала CNN.

«Россия не хочет войны, Россия хочет мира с США и остальным миром», — сказал он.

Костин подчеркнул, что Москва заинтересована в развитии отношений с Вашингтоном, поскольку Соединенные Штаты — это «великая экономическая держава». По словам Костина, несмотря на скромные торгово-экономические объемы, у двух государств существует значительное пространство для сотрудничества, включая полезные ископаемые, атомную энергетику, космос и Арктику.

При этом, как отметил глава ВТБ, в связи с арестом российских активов в США и Европейском союзе доверие у РФ к Западу подорвано, поэтому в будущем Россия намерена больше ориентироваться на Китай, Индию и арабские страны.

Также Костин заявил, что Россия сможет продержаться под санкциями достаточно долго.

Ранее Путин заявил о несостоятельности санкционной политики Запада.

Все новости на тему:
Отношения России и США
