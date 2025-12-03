Глава ВТБ рассказал, сколько Россия продержится под санкциями

Россия сможет продержаться под санкциями достаточно долго. Об этом заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу CNN.

«Думаю, достаточно долго. Да, конечно, геополитика серьезно влияет на российскую экономику. Но, что удивительно, экономика России показывает себя довольно неплохо, учитывая 30 тыс. санкций и рост военных расходов», — заявил Костин.

Он добавил, что не видит в санкциях ничего хорошего, хотя некоторые люди говорят, что ограничения стимулируют РФ производить новую продукцию. Глава ВТБ подчеркнул, что санкции являются полностью незаконной мерой, которая не вписывается в рамки международного права.

Костин заявил, что российская экономика справляется. При этом он обратил внимание на так называемое «контролируемое охлаждение» экономики. По его словам, рост в этом году будет медленным — менее 1%.

До этого глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявила, что рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям. Она отметила, что российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор.

Ранее Путин заявил о несостоятельности санкционной политики Запада.