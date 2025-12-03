В посольстве РФ прокомментировали сообщения о базе российского ВМФ в Судане

Американская газета The Wall Street Journal материалом о строительстве базы ВМФ России в Судане реанимирует «страшилку» пятилетней давности. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Судане.

1 декабря газета WSJ сообщила, что военное правительство Судана предложило России заключить соглашение о сотрудничестве на 25 лет, которое предполагает создание российской военной базы на побережье Красного моря. Согласно предложению, Россия сможет развернуть в стране до 300 военнослужащих и до четырех военных кораблей, включая «атомные». Взамен Судан хочет получить российские системы ПВО и другое вооружение по льготной цене.

«Материал Wall Street Journal за неимением новых информационных поводов призван реанимировать «страшилку» пятилетней давности о присутствии России в Красном море», — говорится в сообщении посольства.

10 ноября посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что строительство военно-морской базы в республике поставлено на паузу. Он напомнил, что стороны в 2020 году подписали межгосударственное соглашение, в соответствии с которым Судан согласился на создание и размещение на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Ранее депутат заявил, что военные базы РФ могли бы появиться в Ливии, ЦАР и Мали.