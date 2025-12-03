На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Агентство национальной безопасности США сократило штат на две тысячи человек

Агентство национальной безопасности США (АНБ), которое занимается радиоэлектронной разведкой, киберразведкой и защитой электронных коммуникационных сетей, сократило свой штат на две тысячи сотрудников в рамках оптимизации работы. Об этом сообщило издание Defense One со ссылкой на три источника.

Чистка персонала спецслужбы является результатом многомесячного давления администрации президента США Дональда Трампа, направленного на сокращение федерального правительства и устранение раздувания и политизации разведывательного сообщества.

Часть сотрудников уволили, другие ушли сами, а третьи согласились на отсрочку увольнения.

Как отмечает Defense One, неясно, какой процент сотрудников АНБ покинули агентство, так как численность персонала службы засекречена. При этом в информационном бюллетене, опубликованном в прошлом году властями штата Мэриленд, указано, что численность персонала агентства составляет 39 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что под сокращения в Госдепе США попали специалисты по России и Украине.

