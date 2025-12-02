Президент Финляндии: мировой либеральный порядок, возникший после окончания ВОВ, умирает

Либеральный мировой порядок умирает, развивающиеся средние державы стали определять правила игры. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в статье для издания Foreign Affairs.

«Мы живем в новом мире беспорядка. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает», — пишет он, отмечая, что многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции.

По его мнению, развивающиеся державы среднего уровня, включая Бразилию, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, Южную Африку и Турцию, стали игроками, меняющими правила игры. Вместе они обладают экономическими возможностями и геополитическим весом, чтобы склонить мировой порядок в сторону стабильности или еще большей нестабильности. Кроме того, у них есть основания требовать перемен.

В настоящее время формируется трехстороннее соперничество между «глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом», считает финский лидер.

Ближайшие 5-10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед. Однажды установившись, порядок, как правило, сохраняется надолго, подчеркнул Стубб.

Ранее президент ЮАР заявил о переходе к многополярному миру.