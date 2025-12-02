На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии: мировой либеральный порядок, возникший после окончания ВОВ, умирает

Президент Финляндии заявил, что мировой либеральный порядок умирает
true
true
true
close
IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press

Либеральный мировой порядок умирает, развивающиеся средние державы стали определять правила игры. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб в статье для издания Foreign Affairs.

«Мы живем в новом мире беспорядка. Либеральный, основанный на правилах порядок, возникший после окончания Второй мировой войны, умирает», — пишет он, отмечая, что многостороннее сотрудничество уступает место многополярной конкуренции.

По его мнению, развивающиеся державы среднего уровня, включая Бразилию, Индию, Мексику, Нигерию, Саудовскую Аравию, Южную Африку и Турцию, стали игроками, меняющими правила игры. Вместе они обладают экономическими возможностями и геополитическим весом, чтобы склонить мировой порядок в сторону стабильности или еще большей нестабильности. Кроме того, у них есть основания требовать перемен.

В настоящее время формируется трехстороннее соперничество между «глобальным Западом, глобальным Востоком и глобальным Югом», считает финский лидер.

Ближайшие 5-10 лет определят мировой порядок на десятилетия вперед. Однажды установившись, порядок, как правило, сохраняется надолго, подчеркнул Стубб.

Ранее президент ЮАР заявил о переходе к многополярному миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами