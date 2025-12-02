Четыре страны выступили против выхода Украины из конвенции о минах

Бельгия, Австрия и Норвегия выступили против выхода Киева из Оттавской конвенции

Замгенсека ООН, верховный представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила агентству РИА Новости, что Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили в Управление ООН по вопросам разоружения формальные возражения против запроса Украины на приостановку ее обязательств в рамках Оттавской конвенции.

По словам Накамицу, ряд стран — участниц конвенции направили свои возражения, а еще несколько выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу.

«Норвегия, Австрия, Бельгия и Швейцария направили формальные возражения», — сказала замгенсека ООН на полях заседания в Женеве.

Оттавская конвенция запрещает применение, производство, передачу и накопление противопехотных мин, а также обязывает государства уничтожать такие арсеналы. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999-го. На сегодняшний день к нему присоединились 163 страны. Украина ратифицировала конвенцию в 2005 году.

В июле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе страны из договора. Тогда во всемирной организации выразили обеспокоенность этим решением. О намерении покинуть соглашение также заявили страны Балтии, Польша и Финляндия.

1 декабря в Институте ООН по исследованию проблем разоружения назвали запрос Украины о приостановке своих обязательств «фантазией», противоречащей нормам международного права.

Ранее в ООН обвинили Украину в использовании запрещенных противопехотных мин.