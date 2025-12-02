Глава РСПП высказался о дате декабрьской встречи Путина с крупным бизнесом

Дата ежегодной декабрьской встречи крупного бизнеса с президентом России Владимиром Путиным уже определена. Об этом на форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил глава РСПП Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Есть дата», — заявил он.

При этом точную дату Шохин не назвал, отметив, что это сделает протокол президента.

Позже он сказал, что встреча президента России с бизнесом состоится точно не под Новый год, не 30 декабря. Кроме того, переговоры не будут проводиться 19 декабря, когда планируется заседание совета директоров Центробанка.

Глава РСПП уточнил, что, вероятно, встреча пройдет уже после 19 декабря, потому что в один день два мероприятия будет провести трудно.

Предыдущий раз Путин встречался с представителями российских деловых кругов 26 мая. В мероприятии принимали участие руководители крупных предприятий и компаний, обеспечивающих технологический суверенитет и успешно замещающих покинувшие Россию бренды.

Глава государства обсудил с бизнесом актуальные вопросы экономического развития и импортозамещения. «Газета.Ru» вела трансляцию встречи.

Ранее в ЦБ призвали не сводить все проблемы бизнеса к ключевой ставке.