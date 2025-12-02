В России рассказали о «сигнале» для Киева

По итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, скорее всего, не будут достигнуты никакие важные договоренности, но Киеву может быть послан определенный сигнал. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился американист, политолог Рафаэль Ордуханян.

«Я не думаю, что стоит ждать каких-то прорывных решений. Однако американцы могут послать администрации Зеленского сигнал по итогам встречи. В Вашингтоне давно поняли, что именно позиция Зеленского и его окружения — это главный камень преткновения для заключения мирного договора. Такая своевольная позиция Киева бьет и по репутации США, а потому Уиткофф покажет, будут ли Штаты сливать Зеленского и его банду или будут продолжать терпеть», — пояснил политолог.

Если американцы решат послать сигнал о том, что Зеленский им больше не нужен, то ему не помогут даже «европейские союзники», для которых он просто «инструмент в борьбе против Москвы», считает Ордуханян.

«Зеленский возомнил себя другом Запада и думает, что его судьба действительно волнует кого-то. Однако его патронов из Западной Европы это волнует ровно в такой же степени, как волнует самочувствие рождественского поросенка, за которым ухаживают до поры до времени, а потом подадут с морковкой во рту на стол», — заключил американист.

Во вторник, 2 декабря, в Москве пройдет личная встреча между президентом России, спецпосланником президента США и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. В минувшие выходные американская делегация во главе с Уиткоффом провела ряд встреч с украинскими чиновниками во Флориде, где обсуждались детали нового мирного плана Штатов по Украине.

