Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что выборы на Украине произойдут сразу же после установления перемирия. Его слова приводит газета La Repubblica.

По оценке экс-министра, после коррупционного скандала республике нужна перезагрузка. Он подчеркнул, что год назад назвал бы «близким к нулю» интерес украинцев к выборам. Однако сейчас ситуация изменилась, и население понимает необходимость перемен.

«Если наступит перемирие, выборы состоятся сразу», — предположил Кулеба.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ проводит выборы и в условиях военных действий, в том числе президентские, а Украина «почему-то нет».

«Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной, но мы же провели выборы. И президентские выборы провели, и провели выборы совсем недавно в муниципальные и региональные органы власти», — сказал глава государства.

