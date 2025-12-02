На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Польши обвинил Навроцкого в нападении на ЕС и Украину

Сикорский: президент Польши Навроцкий нападает на Евросоюз и Украину
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий «нападает» на Евросоюз и Украину вместо того, чтобы утвердить назначение польских дипломатов на посты послов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в соцсети Х.

«Президент, вместо того чтобы договориться со своим покровителем в Вашингтоне, нападает на Европейский союз и Украину», — написал глава МИД Польши.

По словам Сикорского, Навроцкий до сих пор не подписал назначения 40 польских дипломатов на должности послов. Министр уточнил, что это усложняет нормальное функционирование внешнеполитической службы Польши.

До этого Кароль Навроцкий высказался против вступления Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что при обсуждении этого вопроса важно учитывать интересы других стран, которые могут пострадать от ускоренного интеграционного процесса Украины. По его мнению, членство Украины в ЕС может негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве Польши и Венгрии. Кроме того, он указал на то, что Киев не выполнил ряд условий Варшавы, включая вопрос о перезахоронении жертв Волынской резни — массового уничтожения польского населения украинскими националистами в 1943 году.

Ранее на Украине испугались формулировки «восточные территории Второй Польской Республики».

