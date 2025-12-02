На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский похвастался имеющейся «информацией об истинных намерениях России»

Зеленский: разведка Украины будет передавать Западу данные об истинных планах РФ
Louisa Gouliamaki/Reuters

Украина намерена передавать странам Запада информацию «об истинных намерениях России». Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Украинская разведка будет передавать партнерам имеющуюся у нас информацию об истинных намерениях России и ее попытке использовать дипломатическую работу как прикрытие для ослабления санкций и блокирования важных коллективных европейских решений», — написал он.

По словам Зеленского, в Киеве якобы «фиксируют» кампанию России по дезинформации в преддверии встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Доказательств своим словам Зеленский не привел.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа может состояться 2 декабря в течение ближайших часов. По словам представителя Кремля, российский лидер обсудит со спецпосланником президента США понимания, которые достигли Вашингтон и Киев во время переговоров по новому мирному плану.

Ранее стало известно, как визит Уиткоффа в РФ повлияет на переговоры США и Украины.

