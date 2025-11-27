На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о попытках Дрисколла убедить европейцев ускорить урегулирование на Украине

NYT: Дрисколл убеждал европейских дипломатов ускорить украинское урегулирование
Press Service of Ukrainian Defense Ministry/Reuters

Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл пытался убедить дипломатов государств Европы в необходимости быстрого достижения мира на Украине. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета The New York Times (NYT).

По имеющейся у них информации, 21 ноября в Киев на встречу с Дрисколлом прибыли европейские дипломаты. Во время обсуждения американского плана урегулирования конфликта на Украине министр подчеркнул, что Россия увеличила производство дальнобойных ракет и этим значительно усилила свой потенциал. Поэтому необходимо как можно скорее приступить к разрешению украинского кризиса.

26 ноября госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети Х опроверг информацию телеканала NBC о том, что Дрисколл якобы прогнозировал Украине «неизбежное поражение» в конфликте с Россией.

До этого телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что Дрисколл заявил на встрече в Киеве, что Украину ждет «неминуемое поражение». В публикации отмечается, что министр армии высказал свое мнение во время встречи с украинскими официальными лицами на прошлой неделе.

Ранее в США заговорили о возможной смене главы Пентагона.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
