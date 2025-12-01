Антикоррупционные органы Украины во время обысков у Ермака не проверяли его кабинет

«Украинская правда»: НАБУ и САП не проверяли кабинет Ермака во время обысков

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) во время обысков у бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака не проверяли его кабинет. Об этом пишет издание «Украинская правда».

«Обыски проводились только по месту проживания Ермака, <..> в его кабинет <...> правоохранители решили не заходить», — говорится в сообщении.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.