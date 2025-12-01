На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно об истерике Ермака, устроенной Зеленскому перед увольнением

Ермак устроил Зеленскому получасовую истерику в ответ на просьбу об отставке
true
true
true
close
Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Экс-глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в ответ на просьбу написать заявление об отставке устроил лидеру страны истерику. Об этом пишет издание «Украинская правда», ссылаясь на источники.

«Глава офиса, когда его попросили написать заявление, устроил... [Зеленскому] форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», — говорится в материале.

По данным СМИ, мнение о том, что Ермака нужно уволить, незадолго до этого озвучивали спикер Рады Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль, а также заместитель Ермака Олег Татаров.

Кроме того, издание пишет, что некоторые участники президентской команды якобы состояли в специальном чате, в котором общались на тему того, как убрать Ермака с должности.

28 ноября Зеленский сообщил об отставке Ермака. В видеообращении Зеленский поблагодарил главу своего офиса за то, что при нем украинская позиция на переговорах была представлена так, «как должна была быть».

В доме Ермака провели обыски на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики, однако официально никаких обвинений экс-чиновнику не предъявляли.

Ранее в Британии заговорили о свержении Зеленского.

