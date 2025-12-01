В Бельгии предупредили о риске срыва мирного процесса по Украине из-за одного плана ЕС

Выделение Евросоюзом так называемого репарационного кредита Украине за счет изъятия замороженных активов РФ может сорвать процесс урегулирования конфликта. Об этом заявил глава МИД Бельгии Максим Прево в интервью изданию Politico.

Министр считает, что российские активы могут сыграть решающую роль в мирном плане. Их изъятие может помешать установить мир на Украине, предупредил он.

«Наши действия не должны создавать препятствий мирному плану», — сказал Прево.

Он также выразил недовольство из-за упрямства руководства ЕС, которое не может решить вопрос продолжения оказания финансовой помощи Украине и настаивает на изъятии российских активов. По его мнению, лидеры стран, которые хотят решить проблему с помощью средств РФ, «не понимают риски, которые это за собой влечет».

До этого издание Euractiv со ссылкой на источники сообщило, что глава евродипломатии Кая Каллас на встрече в Страсбурге «решительно выступила в защиту» предложения об изъятии активов РФ для выдачи их Украине, несмотря на существующие риски. Она в резкой форме призвала Бельгию, где на площадке Euroclear заморожены российские активы на сумму €200 млрд, «не ныть». Каллас уверена, что беспокойства Бельгии беспочвенны. По ее мнению, даже если Россия обратится в суд, никакой судья якобы не примет решение в ее пользу.

Ранее Германия призвала «европейскую семью» разделить риски по конфискации активов РФ.