Германия призвала «европейскую семью» разделить риски по конфискации активов РФ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз должен «разделить риски» с Бельгией в вопросе конфискации активов России. Его слова приводит немецкий телеканал ARD.

По его словам, в вопросе конфискации замороженных активов крайне важно «защитить бельгийские интересы». Брюсселю нужны гарантии, и их необходимо «нести сообща в рамках европейской семьи», считает Вадефуль.

Глава МИД ФРГ анонсировал, что представители ЕС обсудят этот вопрос в ближайшее время. Политик заявил, что необходимо продемонстрировать, «что мы поддерживаем Украину и что у нас достаточно ресурсов для продолжения поддержки Украины».

23 октября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что страна заблокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

