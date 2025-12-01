На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Германия призвала «европейскую семью» разделить риски по конфискации активов РФ

Вадефуль: ЕС должен разделить риски с Бельгией в вопросе отъема активов России
true
true
true
close
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Евросоюз должен «разделить риски» с Бельгией в вопросе конфискации активов России. Его слова приводит немецкий телеканал ARD.

По его словам, в вопросе конфискации замороженных активов крайне важно «защитить бельгийские интересы». Брюсселю нужны гарантии, и их необходимо «нести сообща в рамках европейской семьи», считает Вадефуль.

Глава МИД ФРГ анонсировал, что представители ЕС обсудят этот вопрос в ближайшее время. Политик заявил, что необходимо продемонстрировать, «что мы поддерживаем Украину и что у нас достаточно ресурсов для продолжения поддержки Украины».

23 октября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что страна заблокирует конфискацию замороженных активов России, если Евросоюз не разделит риски. По его словам, в случае использования российских средств странам ЕС надо готовиться к ответным мерам против западных активов в РФ и в дружественных ей странах.

Ранее глава МИД Финляндии посетовала на неуступчивость России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами