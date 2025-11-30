Рубио заявил, что консультации США и Украины касаются безопасности и процветания

Консультации между представителями США и Украины затрагивают не только прекращение конфликта, но и долгосрочные вопросы безопасности и экономического процветания. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам встречи с украинской делегацией во Флориде, трансляцию вел телеканал Fox News.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, американская администрация стремится помочь Украине не просто восстановиться, но и вступить в новую эпоху процветания. По его словам, двусторонние консультации носят всеобъемлющий характер.

«Речь идет не только о прекращении боевых действий. Речь также идет об условиях обеспечения долгосрочного процветания Украины», — подчеркнул Рубио, добавив, что стороны продвинулись в обсуждении этих вопросов.

Вечером 30 ноября во Флориде завершились переговоры США и Украины. Делегации США и Украины встретились на частном гольф-курорте Shell Bay спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа во Флориде. США на переговорах, кроме него, представляли Рубио и зять президента Джаред Кушнер.

Делегацию Украины возглавлял секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, стороны обсуждали график выборов в республике, возможность обмена территориями между РФ и Украиной и другие нерешенные вопросы.

