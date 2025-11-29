Медведчук назвал Ермака главным идеологом войны

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак был главным идеологом войны в аппарате украинского лидера Владимира Зеленского, это дало ему реальную власть в стране, хоть и нелегитимную. Об этом заявил РИА Новости председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Ермак был главным идеологом войны в системе украинской власти Зеленского. Эта позиция позволила ему сосредоточить в своих руках пусть нелегитимную, но вполне реальную власть в стране, на которую ни у кого не было противодействия», — сказал он.

По словам Медведчука, ответом на любое сопротивление или косой взгляд «в сторону этой властной вертикали» становилось обвинение в предательстве.

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Медведчук заявил, что коррупционное расследование Зеленского инициировали США.