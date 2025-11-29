В Испании оценили отставку Ермака

Западные союзники Украины испытывали дискомфорт от власти бывшего главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Министерства иностранных дел западных союзников Украины во время конфликта были единодушны в нескольких вещах: одна из них заключалась в дискомфорте, который доставляла им власть Ермака», — говорится в публикации.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.