Французский политик назвал план Германии против России безумным

Филиппо назвал власти Германии безумными из-за секретного плана против России
true
true
true
close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Секретный немецкий план против РФ показывает, что у власти в Германии находятся безумные люди. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

Так Филиппо отреагировал на материал The Wall Street Journal, в котором говорится о разработке бундесвером плана на случай военного конфликта с РФ. В статье отмечается, что он включает переброску сотен тысяч военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке.

«Мы действительно имеем дело с безумцами!» — написал политик.

Филиппо призвал граждан Европы выступить за мир.

О разработке в ФРГ секретного плана на случай войны с РФ стало известно 26 ноября. В плане подробно описывается, как до 800 тыс. немецких, американских и других военнослужащих Североатлантического альянса перебросят на восток к линии фронта, при этом Германия будет выступать плацдармом для переброски этих сил.

До этого Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие годы. По словам министра обороны Германии, вопрос о сроках потенциального конфликта и подготовки к нему «остается спекулятивным», однако военные эксперты полагают, что когда Россия «восстановит свои вооруженные силы», будет способна напасть на члена НАТО на востоке. Речь идет о 2029 годе, уточнил он.

Ранее Путин назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов».

