На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Зеленскому скоро придет конец»: в Госдуме оценили отставку Ермака

Журавлев об отставке Ермака: Зеленский сдает друзей, лишь бы остаться на плаву
true
true
true
close
Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский «сдал» главу своего офиса Андрея Ермака, чтобы самому остаться у власти. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, назвав все происходящее реакцией на фронтовые успехи России.

«Не уверен, что внутренние украинские дрязги вообще сейчас могут хоть на что-то повлиять. Зеленский сдает своих ближайших друзей, лишь бы самому остаться на плаву — этого, собственно говоря, только и можно было от него ожидать. Нет никакой разницы, кто находится на вершине киевского режима — Ермак, Галущенко или Миндич — важно, что американцы, которые напрямую влияют на украинские антикоррупционные органы, всерьез взялись за вороватую власть, которая только и делает, что обирает свой народ и отправляет его на убой. Все это, между прочим, реакция на российские фронтовые успехи — после освобождения Купянска и Красноармейска, кажется, в мире уже не осталось тех, кто верил бы в возможную победу Киева. Зеленскому, как ни пытался бы он выплыть, все равно скоро придет конец», — сказал он.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами