«Зеленскому скоро придет конец»: в Госдуме оценили отставку Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский «сдал» главу своего офиса Андрея Ермака, чтобы самому остаться у власти. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, назвав все происходящее реакцией на фронтовые успехи России.

«Не уверен, что внутренние украинские дрязги вообще сейчас могут хоть на что-то повлиять. Зеленский сдает своих ближайших друзей, лишь бы самому остаться на плаву — этого, собственно говоря, только и можно было от него ожидать. Нет никакой разницы, кто находится на вершине киевского режима — Ермак, Галущенко или Миндич — важно, что американцы, которые напрямую влияют на украинские антикоррупционные органы, всерьез взялись за вороватую власть, которая только и делает, что обирает свой народ и отправляет его на убой. Все это, между прочим, реакция на российские фронтовые успехи — после освобождения Купянска и Красноармейска, кажется, в мире уже не осталось тех, кто верил бы в возможную победу Киева. Зеленскому, как ни пытался бы он выплыть, все равно скоро придет конец», — сказал он.

Вечером 28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Официально Ермаку пока не предъявлено обвинение. Однако депутат Верховной рады Алексей Гончаренко считает, что политик участвовал в коррупционных схемах соратника президента Тимура Миндича. Нардеп Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурирует на «пленках Миндича», изъятых НАБУ, как «Али-Баба».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные отношения. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.