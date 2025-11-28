На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ пишут, что способность США реагировать на киберугрозы ослабевает

WP: возможности реагирования властей США на киберугрозы снижаются
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников и экспертов.

Авторы подчеркивают, что искусственный интеллект (ИИ) только усиливает угрозы подобного рода.

«Возможность федерального правительства справляться с кибершпионажем, разрушительными взломами и махинациями организованной преступности снижается при администрации [президента США Дональда] Трампа <...> Стратегия неясна, число сотрудников (агентстве кибербезопасности. — «Газета.Ru») снижается, возможности уничтожены. Нравится вам или нет, но мы не такие сильные, какими нам нужно сейчас быть», — говорится в публикации.

Отмечается, что это может быть связано с увольнением трети сотрудников агентстве кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

27 ноября стало известно, что эксперты по кибербезопасности из компании Gen Digital обнаружили, как они считают, доказательства совместной деятельности российских и северокорейских хакеров. В частности, исследование Gen Digital выявило взаимодействие между российской группировкой Gamaredon и северокорейским подразделением Lazarus на уровне используемой ими инфраструктуры.

Ранее белые хакеры не смогли найти уязвимости в мессенджере MAX.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами