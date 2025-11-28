СМИ пишут, что способность США реагировать на киберугрозы ослабевает

Способность США реагировать на киберугрозы ослабевает. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих чиновников и экспертов.

Авторы подчеркивают, что искусственный интеллект (ИИ) только усиливает угрозы подобного рода.

«Возможность федерального правительства справляться с кибершпионажем, разрушительными взломами и махинациями организованной преступности снижается при администрации [президента США Дональда] Трампа <...> Стратегия неясна, число сотрудников (агентстве кибербезопасности. — «Газета.Ru») снижается, возможности уничтожены. Нравится вам или нет, но мы не такие сильные, какими нам нужно сейчас быть», — говорится в публикации.

Отмечается, что это может быть связано с увольнением трети сотрудников агентстве кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

27 ноября стало известно, что эксперты по кибербезопасности из компании Gen Digital обнаружили, как они считают, доказательства совместной деятельности российских и северокорейских хакеров. В частности, исследование Gen Digital выявило взаимодействие между российской группировкой Gamaredon и северокорейским подразделением Lazarus на уровне используемой ими инфраструктуры.

