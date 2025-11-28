Новый проект плана США по Украине скрывают от ЕС

Последний проект плана Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине скрывают от ЕС, чтобы избежать излишнего ажиотажа. Об этом пишет газета Politico.

«Европейские чиновники остаются по большой части в неведении относительно формы последнего проекта предложения», — говорится в сообщении издания.

По данным источников газеты, такое положение дел представляется «беспрецедентным» для Брюсселя.

Телеканал CNN до этого сообщил, что Украина отвергла три ключевых пункта нового плана Трампа, которые считает чувствительными и давно существующими «красными линиями». В Москве тем временем заявили, что видели американскую инициативу, однако ни с кем ее еще не обсуждали. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, дискуссию планируется начать на следующей неделе, когда в Россию приедет спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и другие члены американской команды. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

По данным телеканала, Украина выражает несогласие по трем вопросам. Первый из них — это передача под российский контроль территории Донбасса. Как отметил собеседник CNN, по этому предложению был достигнут «определенный прогресс», однако решение по существу пока не принято.

Второй момент, против которого выступает Киев, это ограничение численности ВСУ до 600 тыс. человек. По словам источника, стороны уже обсуждали новую и более высокую цифру, но Киев еще не согласился на это условие.

И, наконец, третий вопрос — это конституционный отказ от вступления в НАТО. Это положение собеседник телеканала назвал неприемлемым и заявил, что такая уступка создаст «плохой прецедент» и фактически предоставит России право вето в отношении альянса, «членом которого она даже не является».

