В Раде потребовали исключить Ермака и Умерова из переговорной группы по Украине

Партия Порошенко требует исключить из переговоров по Украине Ермака и Умерова

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» требует от украинского лидера Владимира Зеленского исключить из переговорной группы всех лиц, причастных к коррупционному скандалу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале партии.

«Призываем Зеленского к честному диалогу о мирных соглашениях и справедливому наказанию фигурантов коррупционных скандалов», — гласит документ.

Депутаты подчеркнули, что на данный момент переговорная группа состоит не из профессиональных дипломатов, а лиц, которые дискредитировали себя коррупционными скандалами. Речь в том числе идет о секретаре Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустеме Умерове и главе офиса президента Андрее Ермаке.

Кроме того, депутаты настаивают на встрече Зеленского с лидерами всех парламентских фракций, а не только со «Слугой народа», и требуют предоставить им отчет о переговорах по урегулированию конфликта.

20 ноября в Верховной раде зарегистрировали постановление об отставке Ермака с должности руководителя офиса президента Украины и Рустема Умерова с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Колумнистка нидерландской газеты NRC Симоне Пик выразила уверенность, что отказ Зеленского отправить в отставку Ермака «может стать началом конца» для Украины.

Ранее партия Порошенко заблокировала трибуну Рады, требуя отставки кабмина.