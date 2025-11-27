Президент США Дональд Трамп решил сменить подход к урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом пишет The Atlantic.

Авторы пишут, что после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским министр армии США Дэниел Дрисколл встретился с европейскими дипломатами. Один из чиновников потребовал объяснить, почему Вашингтон резко изменил курс по урегулированию конфликта.

«Ответ, <...>, заключался в том, что другие способы прекращения войны оказались неэффективными. По словам Дрисколла, любые дальнейшие задержки будут стоить Украине большего количества жизней и территории, и Трамп хотел бы применить новый подход», — говорится в публикации.

27 ноября американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Зеленский является «диктатором», который намерен продолжать конфликт с Россией, несмотря на запрос «измотанного» народа на мирное решение.

Он напомнил, что на Украине «людей вытаскивают с улиц и направляют на передовую». Профессор назвал такое развитие событий «просто отвратительным». В то же время эксперт допустил завершение конфликта, если президент США Дональд Трамп будет действовать «четко, последовательно и реалистично».

Ранее глава МИД Литвы предостерег от изменений границ Украины.