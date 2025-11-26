Рубио опроверг слова Дрисколла о неминуемом поражении Украины

Госсекретарь США Марко Рубио на своей странице в соцсети Х опроверг информацию телеканала NBC о том, что министр армии США Дэн Дрисколл якобы прогнозировал Украине «неизбежное поражение» в конфликте с Россией.

«Эта история — лишь очередной пример из длинной серии полностью фейковых новостей о разногласиях в администрации [президента Дональда] Трампа относительно того, как закончить войну на Украине. Эти люди не просто ошибаются, они буквально выдумывают», — написал Рубио.

До этого телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что Дэниел Дрисколл заявил на встрече в Киеве, что Украину ждет «неминуемое поражение». В публикации отмечается, что Дрисколл высказал свое мнение во время встречи с украинскими официальными лицами на прошлой неделе.

Также министр подчеркнул, что войска республики столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя. Основной посыл Дрисколла заключался в том, что Украине «нужно принять сделку».

Ранее генсек НАТО предостерег от завышенных ожиданий вокруг мирного плана по Украине.