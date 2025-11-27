Западный эксперт заявил о неспособности руководства Украины идти на компромиссы

Эксперт Риттер: Украина не может ничего диктовать России

Нереалистичный подход властей Украины к мирному урегулированию лишает Киев возможности диктовать что-либо России. Об этом на YouTube-канале блогера Эндрю Наполитано заявил военный аналитик Скотт Риттер.

Он отметил, что Украина неспособна идти на необходимые компромиссы и поэтому ничего не может диктовать России. Россия же может диктовать все.

Эксперт выразил мнение, что основной темой ведущихся сейчас переговоров между США и Украиной является возвращение Киева к реальности. Поэтому спецпредставитель американского президента Дэниел Дрисколл приехал в Киев и заявил руководству Украины, что оно проигрывает войну, и в его интересах принять предлагаемые условия урегулирования, в противном случае украинского государства просто не будет.

27 ноября американский госсекретарь Марко Рубио во время телефонного разговора заявил европейским союзникам, что Соединенные Штаты хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласятся на какие-либо гарантии безопасности Украине.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов обсудить с Трампом три ключевых пункта плана США по Украине.