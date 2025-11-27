На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Французский экс-министр заявил, что Европе нужно заключить мир с Россией

Экс-министр Ферри: Европа потеряет все, если не согласится на мир с Россией
true
true
true
close
Global Look Press

Европа потеряет все, если не согласится на мир с Россией. Такое мнение высказал бывший министр по делам молодежи, национального образования и научных исследований Франции Люк Ферри в эфире телеканала LCI, передает РИА Новости.

«Украина сегодня проиграла войну, и если мы не заключим мир... я вам скажу, что произойдет, это несложно понять. Россия продолжит продвигаться до Киева, и, вкратце, все будет потеряно... Только если мы сами не объявим войну России», — сказал Ферри, подчеркнув, что Европе не стоит рисковать потенциальным развязыванием ядерной войны.

Он назвал урегулирование конфликта дипломатическим путем единственным правильным решением.

По словам бывшего министра, он устал от того, что сторонников мирного урегулирования выставляют «пораженцами».

25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждаемая во Франции реформа военной службы не предполагает отправку французской молодежи в зону конфликта на Украине.

Ранее Британия, Франция и Германия договорились с США ускорить подготовку гарантий Украине.

